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Крушение самолета Минобороны: источник прокомментировал версию о теракте

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На месте падения в Черное море самолета Ту-154 с 93 людьми на борту продолжается поисково-спасательная операция

 После крушения авиалайнера Ту-154 в Черном море утром в воскресенье, 25 декабря 2016 года, все еще не названа официальная версия произошедшего. В качестве одной из версий в Минобороны назвали сочетание ошибки пилотирования и техническую неисправность на борту.

Напомним, трагическое крушение Ту-154 произошло накануне, когда спустя примерно семь минут после взлета самолет пропал с радаров. Вскоре спасатели начали поиски и обнаружили, что в нескольких километрах от берега Черного моря, ближе к Анапе, на воде большое масляное пятно, а на расстоянии нескольких километров – личные вещи погибших пассажиров, обломки самолета и тела людей. 

Всего на борту было 92 человека, в том числе более шестидесяти музыкантов ансамбля песни и пляски имени Александрова, съемочные группы трех телекомпаний (НТВ, "Звезды" и "Первого канала"). Кроме того, в этот самолет села Елизавета Глинка, "доктор Лиза", российский врач, филантроп и благотворитель.

Источник в Министерстве обороны сообщил, что  версия теракта не рассматривается в качестве произошедшего. На момент публикации заметки бортовые самописцы Ту-154 обнаружены не были.

Видео: youtube
Теги: адлер , ансамбль александрова , доктор лиза , елизавета глинка , крушение ту-154 , падение самолета , падение ту-154 , самолет , сирия , сочи , хмеймим , черное море
Категории: Новости России Лента новостей Новости Сирии Происшествия

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