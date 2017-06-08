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Косолапое видео из Кузбасса: По дачному поселку бегал медвежонок

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Под Прокопьевском в дачном поселке "Фарфорист" ночью бегал медвежонок

В сети появилось необычное видео из Прокопьевска от очевидца. Мужчина снял на камеру телефона подросшего медвежонка, который бегал по дорогам дачного поселка "Фарфорист" в двух километрах от города.

Автор видео сообщает, что в районе 23 часов он ехал на машине, когда его остановил встречный автомобилист и предупредил, что по дороге бегает медвежонок. Мужчина достал телефон и продолжил движение. В какой-то момент из леса на дорогу выскочил косолапый и бежал перед авто, а затем убежал в лес.

Местных жителей призывают быть предельно осторожными - вероятнее всего рядом с медвежонком бродит и его мама.

 

 

Видео: ВК, Алексей Немеров

Теги: видео , кузбасс , необычное , очевидец
Категории: Лента новостей Новости России Происшествия

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