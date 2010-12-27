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Кондратьевский проспект залило водой из прорванной трубы
Сегодня, 12:24
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Asyaromanenkova
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Кондратьевский проспект залило водой из прорванной трубы

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Очередная коммунальная авария: трубу прорвало на Кондратьевском проспекте. Из-за этого перекресток превратился в одну большую лужу.

В четверг, 6 июля, произошло очередное коммунальное ЧП в Северной столице. На этот раз проблемы возникли на Кондратьевском проспекте. Около дома 46 на указанной улице прорвало трубу. Вода поднялась из канализации и залила проезжую часть. Из-за этого специалисты ограничили часть дороги временными заборами и лентой.

Жители района, где произошла авария, отмечают что сегодня там проходят испытания. Видимо, это и стало причиной разлива воды.

Кондратьевский проспект залило водой из прорванной трубы

Кондратьевский проспект залило водой из прорванной трубы

Накануне испытания теплосетей также обернулись ЧП. Piter.tv сообщал, что на Московском проспекте разлилась мутная вода.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

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Теги: кондратьевский проспект , новости спб , происшествия спб , прорыв трубы
Категории: Новости СПб

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