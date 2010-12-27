Кондратьевский проспект залило водой из прорванной трубы

Очередная коммунальная авария: трубу прорвало на Кондратьевском проспекте. Из-за этого перекресток превратился в одну большую лужу.

В четверг, 6 июля, произошло очередное коммунальное ЧП в Северной столице. На этот раз проблемы возникли на Кондратьевском проспекте. Около дома 46 на указанной улице прорвало трубу. Вода поднялась из канализации и залила проезжую часть. Из-за этого специалисты ограничили часть дороги временными заборами и лентой.

Жители района, где произошла авария, отмечают что сегодня там проходят испытания. Видимо, это и стало причиной разлива воды.

Накануне испытания теплосетей также обернулись ЧП. Piter.tv сообщал, что на Московском проспекте разлилась мутная вода.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург