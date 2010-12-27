На Московском проспекте разлилась мутная вода

Днем в среду, 5 июля, в Московском районе появилась неопознанная лужа. Мутноватая вода собирается недалеко от дома 195 на Московском проспекте и дома 16 на улице Победы. Очевидцы уточняют, что уже в 12.00 разлив огородили предупредительными ленточками.
Судя по всему этот разлив – результат проверки Теплосетей Петербурга труб на прочность. Видимо, система в каком-то месте оказалась тонкой и дала сбой.
Ранее Piter.tv сообщал, что в трех районах Петербурга проходят испытания теплосетей. По ссылке можно посмотреть какие еще зоны Московского, Выборгского и Калининского районов находятся в потенциальной опасности.
Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург