На Московском проспекте разлилась мутная вода

Очевидцы сообщают, что на Московском проспекте появилась большая лужа. Судя по всему это следствие гидравлических испытаний Теплосети.

Днем в среду, 5 июля, в Московском районе появилась неопознанная лужа. Мутноватая вода собирается недалеко от дома 195 на Московском проспекте и дома 16 на улице Победы. Очевидцы уточняют, что уже в 12.00 разлив огородили предупредительными ленточками.

Судя по всему этот разлив – результат проверки Теплосетей Петербурга труб на прочность. Видимо, система в каком-то месте оказалась тонкой и дала сбой.

Ранее Piter.tv сообщал, что в трех районах Петербурга проходят испытания теплосетей. По ссылке можно посмотреть какие еще зоны Московского, Выборгского и Калининского районов находятся в потенциальной опасности.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург