Жители четырех домов на Светлановском проспекте остались без холодной воды из-за коммунальной аварии

Сотрудники ГУП "Водоканал" уже ликвидировали аварию.

Четыре дома на Светлановском проспекте остались без воды из-за прорыва трубы. На аварийные участок прибыла бригада. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП "Водоканал".

Известно, что на сети диаметром 300 миллиметров выявили дефект. Вытекание воды остановили. На данный момент специалисты откачивают воду с проезжей части.

После работ по устранению последствий аварии и обследования территории в домах вновь появится вода. Точное время не указано. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv сообщили, что штормовое предупреждение объявили в Петербурге 16 января.

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