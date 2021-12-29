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Жители четырех домов на Светлановском проспекте остались без холодной воды из-за коммунальной аварии
Сегодня, 14:59
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Жители четырех домов на Светлановском проспекте остались без холодной воды из-за коммунальной аварии

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Сотрудники ГУП "Водоканал" уже ликвидировали аварию.

Четыре дома на Светлановском проспекте остались без воды из-за прорыва трубы. На аварийные участок прибыла бригада. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП "Водоканал". 

Известно, что на сети диаметром 300 миллиметров выявили дефект. Вытекание воды остановили. На данный момент специалисты откачивают воду с проезжей части. 

После работ по устранению последствий аварии и обследования территории в домах вновь появится вода. Точное время не указано. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv сообщили, что штормовое предупреждение объявили в Петербурге 16 января.

Фото: Pexels

Теги: водоканал спб, отключение холодной воды в домах, прорыв трубы, разлив воды
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Картина дня,

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