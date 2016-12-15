В трех районах Петербурга проходят испытания теплосетей

Теплосеть Петербурга проводит проверку трубопровода сразу в трех районах Северной столицы: Московском, Выборгском и Калининском.

В среду, 5 июля, Теплосеть Санкт-Петербурга проводит испытания труб на прочность и плотность в трех районах города. Из-за испытаний небезопасно будет в Московском, Выборгском и Калининском районах.

Обширную территорию Московского района охватят испытания. Трубы проверят на участке между Благодатной, Варшавской, Кузнецовской, Бассейной, Краснопутиловской, Алтайской, Авиационной улицах, Московским, Ленинским проспектом, а также в Студгородке и на улицах Фрунзе и Ленсовета.

Проверки в двух других районах проходят совместно. В Калининскоми Выборгском воду под повышенным давлением пустят по Кондратьевскомупроспекту, Арсенальной улице и набережной, Минеральной, Академика Лебедева, Комиссара Смирнова, Бобруйской улицам, Лесному проспекту, Выборгской улице и Площадь Ленина.

Из-за проводимых поверок жителей города просят быть внимательными. При обнаружении повреждений коммуникаций или разлива воды нужно сообщить в экстренную службу. При этом избегать луж кипятка и не пытаться перепаковать машину, если ее уже окружило водой.

Тестирование трубопровода проводится не первый день. накануне Piter.tv сообщал, что Теплосеть проверит на прочность трубы в двух районах Петербурга.

Фото: Теплосеть Санкт-Петербурга

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