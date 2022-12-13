В "Водоканале Петербурга" прокомментировали потоп на Дунайском

Причина ЧП установлена.

Сегодня, 22 января, на Дунайском проспекте произошел потоп. В пресс-службе "Водоканал Петербург" прокомментировали ситуацию.

В результате обследования выявлено, что в ходе строительных работ сторонней организацией была повреждена магистраль холодного водоснабжения диаметром 500 мм. Пресс-служба "Водоканала"

Уже в 18:40 вытекание удалось локализовать. Сейчас специалисты отводят воду с проезжей части.

На данный момент АЗС около места разлива не работает. Ее временно отключили централизованной системы.

Ранее на Piter.tv: на улице Марата обрушился балкон.

Фото: Телеграм / Мегаполис ДТП и ЧП Петербург, Водоканал Санкт-Петербурга