  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В "Водоканале Петербурга" прокомментировали потоп на Дунайском
Сегодня, 19:37
120
mapero Добавить в Яндекс.Новости

В "Водоканале Петербурга" прокомментировали потоп на Дунайском

0 0

Причина ЧП установлена.

Сегодня, 22 января, на Дунайском проспекте произошел потоп. В пресс-службе "Водоканал Петербург" прокомментировали ситуацию. 

В результате обследования выявлено, что в ходе строительных работ сторонней организацией была повреждена магистраль холодного водоснабжения диаметром 500 мм.

Пресс-служба "Водоканала"

Уже в 18:40 вытекание удалось локализовать. Сейчас специалисты отводят воду с проезжей части. 

На данный момент АЗС около места разлива не работает. Ее временно отключили централизованной системы.

Ранее на Piter.tv: на улице Марата обрушился балкон.

Фото: Телеграм / Мегаполис ДТП и ЧП Петербург, Водоканал Санкт-Петербурга

Теги: водоканал спб, дунайский проспект, потоп на дунайском, разлив воды
Категории: Лента новостей, Картина дня, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии