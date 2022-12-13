В "Водоканале Петербурга" прокомментировали потоп на Дунайском

Сегодня, 22 января, на Дунайском проспекте произошел потоп. В пресс-службе "Водоканал Петербург" прокомментировали ситуацию.
В результате обследования выявлено, что в ходе строительных работ сторонней организацией была повреждена магистраль холодного водоснабжения диаметром 500 мм.
Пресс-служба "Водоканала"
Уже в 18:40 вытекание удалось локализовать. Сейчас специалисты отводят воду с проезжей части.
На данный момент АЗС около места разлива не работает. Ее временно отключили централизованной системы.
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Фото: Телеграм / Мегаполис ДТП и ЧП Петербург, Водоканал Санкт-Петербурга
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