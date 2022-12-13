На Дунайском проспекте произошел потоп

Автомобилистам приходится пробираться по образовавшейся "реке".

В Московском районе сегодня, 22 января, произошел потоп. На Дунайском проспекте, 17, прорвало трубу из-за рабочих, которые просверлили водоснабжение. Об этом сообщили очевидцы в tg-канале "Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Инцидент случился около заправки "Лукойл". Автомобилистам приходится пробираться по образовавшейся "реке".

Перейти Дунайский у Московского шоссе невозможно, переход затоплен. Пробирайтесь через Ленсовета или через Торговый двор. Очевидец

В 17:10 на адрес прибыла бригада. Спустя двадцать минут приехали еще несколько специалистов. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: на улице Марата обрушился балкон.

Видео: Телеграм / Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Фото: Телеграм / Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург