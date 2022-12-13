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Ночью на углу Димитрова и Будапештской произошел потоп

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Сотрудники "Водоканал" локализовали вытекание.

Сегодня ночью, 29 апреля, жители Купчино пожаловались в соцсетях на потоп, который произошел около дома № 11 по улице Димитрова. На проезжей части образовалось море, рассказали очевидцы в tg-канале "Петербург с огоньком".

На место случившегося прибыла бригада ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". Специалисты локализовали вытекание. Вода была отведена в систему водоотведения. Сотрудники предприятия ведут работы по ликвидации аварии на трубе диаметром 400 мм.

В результате случившегося никто не пострадал. Воду в домах не отключали.

Все абоненты обеспечены водоснабжением.

Пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"

Ранее на Piter.tv: на Грузинской утром пожарные тушили склад.

Видео: Телеграм / Водоканал Санкт-Петербурга, Петербург с огоньком

Теги: будапештская улица, водоканал, разлив воды, улица димитрова
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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