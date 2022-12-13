На Грузинской утром пожарные тушили склад

Пламя охватило десять "квадратов",

Сегодня утром, 29 апреля, во Фрунзенском районе произошел пожар. На Грузинской улице в доме № 3Б вспыхнуло складское помещение. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Очевидцы позвонили диспетчеру "112" в 07:51. Бороться с огнем отправились 15 спасателей и три спецмашины.

Пламя охватило 50 процентов помещения, площадь которого 20 "квадратов".

Сотрудники МЧС справились к 08:12. В результате случившегося никто не пострадал.

На данный момент устанавливается причина возгорания. Подробности уточняются.

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Фото: Pxhere