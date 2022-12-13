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На Невском в здании кинотеатра "Художественный" полыхает пожар
Сегодня, 21:20
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На Невском в здании кинотеатра "Художественный" полыхает пожар

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Обошлось без пострадавших. 

В пятиэтажном доме 67 на Невском проспекте, где находится кинотеатр "Художественный", вспыхнул последний этаж. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по Петербургу. 

О пожаре стало известно в 20:26, на место инцидента выехали 25 спасателей и пять единиц техники. Потушить огонь удалось в 21:55. Обошлось без пострадавших. 

Ранее 22-летний петербуржец выжил, попав под поезд на станции Царское Село. Пострадавший находится в больнице с многочисленными переломами и другими травмами.

Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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