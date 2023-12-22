На Дворцовой площади прошла репетиция Парада Победы

В связи с проведением мероприятия было перекрыто движение транспорта.

В воскресенье, 5 мая, на Дворцовой площади в центре Петербурга состоялась генеральная репетиция парада, посвященного 79-й годовщине Победы в ВОВ. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.

В связи с проведением мероприятия было перекрыто движение транспорта. С 07:00 до 12:30 не получалось проехать по набережной реки Мойки от Невского проспекта до Певческого моста, Миллионной улице, в проезде вдоль домов 4 и 6-8 по Дворцовой площади, по набережной Зимней канавки, Дворцовой набережной, в Дворцовом проезде, по Адмиралтейскому проспекту от Гороховой улицы до Невского, Адмиралтейской набережной, Невскому от Садовой улицы до Дворцового проезда. Также изменили маршруты восемь автобусов: №№2, 3, 7, 10, 22, 24, 27, 191, и семь троллейбусов: №№1, 5, 7, 10, 11, 17, 22.

В День Победы, 9 мая, закроют набережную Мойки от Невского до Певческого моста, проезд вдоль домов 4 и 6-8 по Дворцовой и на Миллионной от Дворцовой до Мраморного переулка.

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Видео: Telegram / Петербург с огоньком