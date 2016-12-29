Катастрофа Ту-154 в Черном море: Самолет не сбивали и не взрывали

Следствие исключило версию теракта на борту погибшего Ту-154 в Черном море

По итогам проведенной экспертизы после крушения Ту-154 в Черном море (напомним, самолет Минобороны потерпел катастрофу ранним утром 25 декабря 2017 года) эксперты пришли к выводу, что трагедия произошла без внешних воздействий. Таким образом, речи о теракте не идет.

После изучения извлеченных со дна уцелевших черных ящиков, а также фрагментов обшивки и кресел, эксперты не нашли в записи переговоров признаков взрыва, а на извлеченных элементах багажа, кресел и т.д. – следов взрывчатых веществ. Кроме того, существует специфика повреждения кусков конструкций – взрывная волна оставляет характерные разрывы с загнутыми наружу краями.

Источник, на который ссылается издание "Коммерсантъ", сообщает, что взрыва на борту, а также следов внешнего боевого воздействия не было.

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Напомним, некоторое время назад на пресс-конференции сообщили о том, что последний полет потерпевшего крушение лайнера продлился около 70 секунд. Ранее некоторые эксперты сделали предположение о том, что авиакатастрофа могла произойти из-за неточных показаний высоты и скорости на приборах. Ту-154 комплектуются системой воздушных сигналов, которая состоит из приёмников динамического и статического давления.

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Кроме того, некоторое время назад, после расшифровки одного бортового самописца, стало известно, о чем говорили пилоты разбившегося Ту-154 непосредственно перед крушением. Прочесть расшифровку можно ЗДЕСЬ.

Другой источник ранее сообщил, что опубликованное ранее в Сети видео со странной вспышкой в небе над Черным морем не имеет отношения к трагическому крушению самолета Минобороны Ту-154, произошедшему накануне ранним утром. По официальной версии, видеозапись камеры наблюдения зафиксировала события, произошедшие спустя полчаса после того, как Ту-154 с 92 людьми на борту пропал с радаров.

Видео: МЧС