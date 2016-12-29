Крушение Ту-154: появилась новая версия причины катастрофы в Черном море

Последний полет разбившегося Ту-154 длился 70 секунд

Эксперты рассматривают семь или восемь версий крушения Ту-154 в Черном море, которое произошло в воскресенье, 25 декабря 2016 года. По словам официальных представителей Минобороны, которые прокомментировали ход расследования катастрофы на пресс-конференции, речи о теракте по-прежнему не идет.

Стало известно, что последний полет потерпевшего крушение лайнера продлился чуть более минуты, а именно – семьдесят секунд. Фраза, которую произнес командир экипажа разбившегося в районе Сочи самолета Ту-154 Минобороны, указывает на начало развития на борту особой ситуации.

Напомним, некоторое время назад, после расшифровки одного бортового самописца, стало известно, о чем говорили пилоты разбившегося Ту-154 непосредственно перед крушением. Прочесть расшифровку можно ЗДЕСЬ.

«Все было достаточно штатно, но фраза командира, одна, анализ этой фразы говорит о начале особой ситуации, о начале развития этой ситуации. Больше пока она нам ничего не говорит», — сказал начальник службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил России Сергей Байнетов на пресс-конференции в Москве.

Кроме того, ранее некоторые эксперты сделали предположение о том, что авиакатастрофа могла произойти из-за неточных показаний высоты и скорости на приборах. Ту-154 комплектуются системой воздушных сигналов, которая состоит из приёмников динамического и статического давления.

Напомним, Источник рассказал о том, как стал свидетелем крушения Ту-154 накануне утром у берега Черного моря. Напомним, в страшной трагедии погибли 92 человека. Исходя из слов сотрудника береговой охраны можно сделать вывод о том, что пилот пытался посадить самолет на воду, а также о том, что причиной крушения с большой вероятностью могла стать техническая неисправность.

По словам пограничника, после вылета самолет стал не набирать высоту, а «быстро снижаться к поверхности моря, как будто собирался совершить на нее посадку», передает газета. Очевидец сообщил также, что пассажирский самолет летел «на небольшой скорости с неестественно задранным вверх носом».

другой источник ранее сообщил, что опубликованное ранее в Сети видео со странной вспышкой в небе над Черным морем не имеет отношения к трагическому крушению самолета Минобороны Ту-154, произошедшему накануне ранним утром. По официальной версии, видеозапись камеры наблюдения зафиксировала события, произошедшие спустя полчаса после того, как Ту-154 с 92 людьми на борту пропал с радаров.

Видео: МЧС