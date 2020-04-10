СК рассказал о расследовании крушения польского "Ту-154М" в Смоленске

Следствие хранит доказательства в условиях, в которых они не смогут быть испорчены или повреждены.

Следственный комитет России рассказал о расследовании крушения польского "Ту-154М" в Смоленске, которое произошло в 2010 году. Об этом сообщает официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Сообщается, что доказательств версии взрыва на борту не нашлось. Аргументы иностранных специалистов, которые доказывали наличие следов взрывчатки на борту, не подтвердились. Их опровергли эксперты, которые проводили анализы как на территории России, так и на территории Польши.

Также во время проверок на месте крушения не обнаружено нехарактерных для материалов конструктивных элементов самолета и продуктов его эксплуатации.

Следствие указало, что полёт проходил в сложных метеоусловиях. Командир не принял решение уйти на запасной аэродром, хотя должен был. Позже экипаж совершил ещё ряд ошибок. Совокупность этих факторов привела к тому, что лайнер столкнулся с деревом на высоте около 11 метров.

Следствие хранит доказательства в условиях, в которых они не смогут быть испорчены или повреждены.

Ранее правительство Польши отложило визит в Смоленск и Катынь.

Видео: YouTube / Следственный комитет Российской Федерации