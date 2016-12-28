Последние слова пилота погибшего Ту-154: расшифровка записи черного ящика

Эксперты начали расшифровку бортовых самописцев потерпевшего крушение лайнера Минобороны

Эксперты начали расшифровку записи одного из трех черных ящиков, найденных накануне в Черном море, в месте трагического крушения авиалайнера Ту-154. Как сообщается, два оставшихся бортовых самописца на тот момент еще не нашли, однако и тот, что вчера подняли из воды, может помочь пролить свет на обстоятельства трагедии.

СМИ распространили отрывки из расшифровки записей, сделанных на Ту-154 незадолго до падения. Одними из последних слов, которые произнес второй пилот погибшего борта, были: «Закрылки, с...ка! Командир, падаем!»

Издание "Лайф" опубликовало фрагмент расшифровки, выглядит он так:

— Ух, е-мое!

(Звучит резкий сигнал.)

— Закрылки, сука, че за *****!

— Высотометр!

— Нам… (Неразборчиво.)

(Звучит сигнал об опасном сближении с землей.)

— (Неразборчиво.)

— Командир, мы падаем!

КОНЕЦ ЗАПИСИ

Напомним, ранним утром 25 декабря 2016 года, спустя примерно семь минут после взлета с ВПП сочинского аэропорта самолет Ту-154 пропал с радаров. Вскоре спасатели начали поиски и обнаружили, что в нескольких километрах от берега Черного моря, ближе к Анапе, на воде большое масляное пятно, а на расстоянии нескольких километров – личные вещи погибших пассажиров, обломки самолета и тела людей.

Всего на борту было 92 человека, в том числе более шестидесяти музыкантов ансамбля песни и пляски имени Александрова, съемочные группы трех телекомпаний (НТВ, "Звезды" и "Первого канала"). Кроме того, в этот самолет села Елизавета Глинка, "доктор Лиза", российский врач, филантроп и благотворитель.

Источник сообщил, что опубликованное ранее в Сети видео со странной вспышкой в небе над Черным морем не имеет отношения к трагическому крушению самолета Минобороны Ту-154, произошедшему накануне ранним утром. По официальной версии, видеозапись камеры наблюдения зафиксировала события, произошедшие спустя полчаса после того, как Ту-154 с 92 людьми на борту пропал с радаров.

Видео: youtube