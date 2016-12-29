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Из-за технических неполадок на два часа задержали поезд Самара – Петербург

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Инцидент с отцепкой вагона поезда 338 Самара-Санкт-Петербург произошел на станции Угловка

Утром в пятницу в Новгородской области, в районе станции Угловка, на железной дороге произошло ЧП: там в 8.47 утра произошла отцепка вагона №3 поезда №338 с сообщением Самара - Санкт-Петеребург. 

В пресс-службе ОЖД рассказали подробности. В компании уточнили, что из-за отцепки вагона пассажиров пришлось пересаживать на свободные места в этом же поезде. Как сообщается, пострадавших в результате инцидента не было, однако из-за происшествия поезд опоздал с прибытием в Петербург в общей сложности на два часа.

Подробностей о причинах, по которым от поезда отцепился целый вагон, ничего не сообщается.

Видео: из архива

Теги: задержка поезда , отцепка вагона , петербург , поезд , поломка состава , самара - петербург
Категории: Новости СПб Происшествия

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