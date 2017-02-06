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Из-за аварии в Луге без воды остались 2,5 тысячи человек

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В середине дня понедельника в поселке прорвало трубу хвс

Около трех часов дня в понедельник, 6 февраля 2017 года, в Луге на улице Победы прорвало трубу холодного водоснабжения. из-под асфальта начала сочиться холодная вода, а жители нескольких окрестных домов остались без воды.

Как прокомментировали в местном "Водоканале", ликвидацией последствий аварии уже занимается ремонтная бригада. Планируется, что работы будут закончены к ночи понедельника. Отмечается, что работа на ликвидации прорыва осложняется тем, что труба залегает на глубине в пять метров и, по словам сотрудников компании, на которые ссылается "47news", "докопаться" до нее удалось совсем недавно.

 Без воды осталось примерно 2,5 тысячи человек в семи многоквартирных домах и частном секторе.

Видео: из архива          

Теги: авария , коммунальная авария , ленобласть , луга
Категории: Новости СПб Происшествия

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