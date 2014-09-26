Петербург стал лидером по спросу на роботизацию среду российских регионов

Однако статистика внедрения остается скромной: от стадии обсуждения и коммерческого предложения до реального запуска оборудования доходит лишь один проект из десяти.

Петербург возглавил рейтинг российских регионов по количеству квалифицированных запросов бизнеса на внедрение промышленных роботов. Согласно исследованию оператора ИТ-решений "ОБИТ", за первые семь месяцев 2026 года число таких заявок выросло на 120% в годовом выражении.

Как пишет "Деловой Петербург", аналитики фиксируют беспрецедентный всплеск интереса к автоматизации производств со стороны компаний Северной столицы. Однако статистика внедрения остается скромной: от стадии обсуждения и коммерческого предложения до реального запуска оборудования доходит лишь один проект из десяти.

Большинство инициатив останавливается на этапе финансового моделирования. Предприятия детально просчитывают экономическую эффективность, сопоставляют объем необходимых вложений со сроками окупаемости и зачастую признают проекты нерентабельными. Заместитель генерального директора "ОБИТ" по ИТ и инновациям Андрей Рыков отмечает текущий парадокс отрасли: ажиотажный спрос растет значительно быстрее, чем готовность заводов выделять реальные бюджеты на модернизацию.

Главным тормозом для рынка остаются заградительные ставки по кредитам. Дополнительные барьеры создают общая неопределенность с инвестициями, сложности при оценке возврата средств и острый дефицит инженеров, способных настраивать и обслуживать сложные роботизированные комплексы.

Несмотря на статус лидера по запросам, пока Петербург заметно уступает мировым показателям плотности роботизации: для качественного рывка городской промышленности необходим комплекс мер: доступное финансирование, налоговые льготы и масштабная подготовка профильных технических специалистов.

Ранее мы сообщили о том, что Пулково внедряет 16 роботов-уборщиков.

Фото: Правительство Петербурга