  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербург возвращаются дожди из-за нового циклона
Сегодня, 8:14
245
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

В Петербург возвращаются дожди из-за нового циклона

0 0

Столбики термометров покажут от +17 до +19 градусов тепла по городу,

Погоду в Северной столице в пятницу, 3 сентяюря, будет определять североатлантический циклон с эпицентром над Ботническим заливом. Синоптики прогнозируют переменную облачность и кратковременные осадки, в отдельных районах не исключены грозы. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Столбики термометров покажут от +17 до +19 градусов тепла по городу, а на территории Ленинградской области – от +15 до +20 градусов. 

Ожидается юго-западный ветер со скоростью 4–9 м/с. Атмосферное давление останется пониженным (около 755 мм рт. ст.) и существенно не изменится.

Подписывайтесь на сообщество и канал Piter.TV, чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Фото: Piter.TV

Теги: погода, санкт-петербург
Категории: Новости СПб, Погода, Картина дня, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии