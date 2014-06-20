В Петербург возвращаются дожди из-за нового циклона

Погоду в Северной столице в пятницу, 3 сентяюря, будет определять североатлантический циклон с эпицентром над Ботническим заливом. Синоптики прогнозируют переменную облачность и кратковременные осадки, в отдельных районах не исключены грозы. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".
Столбики термометров покажут от +17 до +19 градусов тепла по городу, а на территории Ленинградской области – от +15 до +20 градусов.
Ожидается юго-западный ветер со скоростью 4–9 м/с. Атмосферное давление останется пониженным (около 755 мм рт. ст.) и существенно не изменится.
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Фото: Piter.TV
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