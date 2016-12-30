Дюжина разгоряченных проституток трудилась в бане на Ново-Рыбинской

Полиция нагрянула с проверкой в банный комплекс. В результате там задержали 12 жриц любви, их администратора и водителя.

Богатый улов ночных бабочек собрали сотрудники Центра организации применения административного законодательства ГУ МВД города. Проверка информации вывели бойцов на подозрительный банный комплекс на Ново-Рыбинской улице. Все подозрения оказались верны – там не только мылись, но и предоставляли интимные услуги в обмен на деньги.

Бордель жил на широкую ногу. В момент проверки там трудились 12 гетер. Одна из девушек легкого поведения оказалась приезжей из соседней страны, а другая и вовсе и среднеазиатской. За их трудом неусыпно следила женщина-администратор. Сервис был поставлен хорошо, так как в салоне был собственный водитель. Всех работников притона отправили в отделение полиции. Там они получили протоколы от правоохранителей. Девушкам придется отвечать за занятие проституцией, а их коллегам за получение дохода от занятия проституцией.

Кто является владельцем притона пока не известно. Борьба с домами продажной любви продолжается. На прошлой неделе в Петербурге закрыли два борделя с девочками на любой вкус.