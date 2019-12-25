В НИИ Джанелидзе скончался мужчина с 80% ожогом тела

В Карелии 10 июня 42-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения упал на печь в бане.

В НИИ Скорой помощи им. И. И. Джанелидзе из Карелии вертолётом доставили мужчину с 80% ожогом тела, который скончался в реанимации. Об этом стало известно Piter.tv.

В Карелии 10 июня 42-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения упал на печь в бане по месту жительства. Он получил ожог 80% тела (35% глубокий ожог). В состоянии шока его доставили вертолётом в Петербург.

В реанимации 13 июня он скончался. Проводится проверка.

Ранее после поджога самодельной петарды в Зеленогорске пострадал 11-летний мальчик.

Фото: Piter.TV