В НИИ Джанелидзе скончался мужчина с 80% ожогом тела

В НИИ Скорой помощи им. И. И. Джанелидзе из Карелии вертолётом доставили мужчину с 80% ожогом тела, который скончался в реанимации. Об этом стало известно Piter.tv.
В Карелии 10 июня 42-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения упал на печь в бане по месту жительства. Он получил ожог 80% тела (35% глубокий ожог). В состоянии шока его доставили вертолётом в Петербург.
В реанимации 13 июня он скончался. Проводится проверка.
Ранее после поджога самодельной петарды в Зеленогорске пострадал 11-летний мальчик.
Фото: Piter.TV
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