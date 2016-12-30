В Петербурге закрыли два борделя с девочками на любой вкус

Полиция закрыла два притона. Один из них находился в квартире дома на Туристской улице, а второй на Яхтенной улице. В борделях поймали семь проституток.

Борьба с продажной любовью в Северной столице продолжается. Работники Центра организации применения административного законодательства ГУ МВД регулярно проверяют адреса, где могут находиться притоны для оказания интимных услуг. На этот раз правоохранителям удалось закрыть сразу два дома продажной любви.

Первым делом полицейские наведались в квартиру дома 32-2 на Яхтенной улице. Информация служителей закона подтвердилась, в переоборудованном помещении женщины оказывали пикантные услуги в обмен на деньги.

В момент проверки в притоне трудилось три жрицы ночи. Их оторвали от рабочего процесса и отвезли в отделение полиции. Там все девушки получили протоколы за занятие проституцией.

Второй притон в программе полицейских находился в обычной квартире дома 15-2 на Туристской улице. В этом очаге разврата крутились четыре проститутки. Кроме того, все женщины оказались приезжими из среднеазиатских республик. Все они также получили протоколы за занятие проституцией и будут отвечать перед законом.

Ранее на этой неделе в доме продажной любви на Лиговском задержали четырех проституток и их "мамочку"