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Из Верхнего Суздальского озера продолжают доставать части человека

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В течение недели в озере Выборгского района поисковики отлавливают человеческие останки

Из Верхнего Суздальского озера вторую неделю понемногу продолжают доставать человеческие останки. На прошлой неделе, 8 июня 2017 года, случайный прохожий обнаружил нечто, напоминающее часть человеческого тела. При ближайшем рассмотрении оказалось, что это действительно так – находка была скелетированным бедром мужчины. 

Спустя несколько дней появилось сообщение о том, что сотрудниками поисково-спасательной станции из воды была извлечена часть правой руки неустановленного человека. Произошло это 13 июня 2017 года.

Напомним, фрагменты костей были найдены днем 7 июня в двухстах метрах от дома 31 по Выборгскому шоссе. 8 и 9 июня в водоеме работали водолазы. 8 числа из озера вытащили ногу, а 9-го было найдено туловище.

Видео: архив

Теги: выборгский район , петербург , расчлененное тело , части тела
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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