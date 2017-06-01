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На ПМЭФ назвали инвестора строительства ВСД

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В рамках Петербургского международного экономического форума губернатор города и президент-председатель правления ПАО "Банк ВТБ" Андрей Костин заключили соглашение о строительстве Восточного скоростного диаметра.

Строительству Восточного скоростного диаметра в Петербурге нашли инвестора – им станет банк ВТБ. Глава Северной столицы Георгий Полтавченко и председатель правления ПАО "Банк ВТБ" Андрей Костин заключили соответствующее соглашение.

В рамки возведения ВСД входит стройка скоростной магистрали с мостом через Неву вдоль Финляндского железнодорожного моста в створе улиц Фаянсовая-Зольная.

Банк будет притворять в жизнь проект за счет собственных и заемных средств. При этом объем инвестиций составит не менее 110 миллиардов рублей. Смольный по договору обязуется сопровождать стройку и решать вопросы.

С участием ВТБ в Петербурге был возведен Восточный скоростной диаметр. Также стало известно, что ВТБ профинансирует расширение зоны платной парковки в Петербурге.

Ранее Piter.tv сообщал, что Смольный представил на ПМЭФ свой вариант строительства ВСД‍.

Теги: всд , втб , зсд , стройка всд
Категории: Новости СПб

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