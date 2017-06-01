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Смольный представил на ПМЭФ свой вариант строительства ВСД‍

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1 июня Полтавченко и председатель правления ПАО "Банк ВТБ" Андрей Костин должны подписать соглашение по строительству объекта

В первый день Международного экономического форума, который открылся 1 июня 2017 года в Петербурге, городское правительство представило схематичный проект будущего Восточного скоростного диаметра. 

Как пишет "Фонтанка", маршрут будущей магистрали показан на стенде схематично. Дорога должна пройти от развязки Западного скоростного диаметра с Благодатной улицей через Неву (в створе улиц Фаянсовой и Зольной) и на востоке (через улицу Коммуны) города вклиниться в кольцевую автодорогу.

Напомним, городской Комитет по градостроительству и архитектуре решил прислушаться к горожанам в вопросе маршрута Восточного скоростного диаметра. Петербуржцы могут обратиться в Смольный и представить свое видение трассировки ВСД. 28 апреля появилось соответствующее распоряжение.

Вариантов маршрута дороги ждут от жителей города до 30 июля. Полностью документы по проекту восточного брата ЗСД должны быть готовы к 30 апреля 2018 году.

Видео: архив
Теги: восточный скоростной диаметр , петербург , пмэф , строительство всд , форум
Категории: Новости СПб

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