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В Петербурге седой грабитель с пистолетов выгреб выручку из кассы булочной

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Злоумышленник с пистолетом вечером ограбил хлебный магазин в Московском районе. Преступнику удалось разжиться 25 тысячами рублей.

В воскресенье, 5 февраля, неизвестный преступник решил ограбить хлебный магазин около станции метро "Фрунзенская". В булочную, расположенную в доме 76 на Московском проспекте, около десяти вечера зашел злоумышленник. Он достал пистолет, которым и стал угрожать 30-летней продавщице. Пока женщина была перепугана, грабитель обчистил кассу и благополучно скрылся. Мужчине удалось разжиться 25 тысячами рублей.

На вид преступнику было около 40 лет. Одет он был в черную зимнюю куртку. Грабитель также позаботился о своем опознании: нижнюю часть лица прикрыл синим шарфом.

В магазине была тревожная кнопка, которую и нажала сотрудница. Сотрудники охраны приехали через 45 минут после инцидента. По факту ограбления завели уголовное дело. Пока преступнику везет, ведь соседние дома и сама булочная не оборудованы камерами видеонаблюдения.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге китайский турист проглотил бриллиант за 6 млн рублей. Предполагаемого преступника задержали в Гонконге. Драгоценный камень он мог провезти в себе.

Теги: булочная , грабитель , новости спб , ограбление , пистолет
Категории: Происшествия

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