Два подростка с пистолетами попытались ограбить автостанцию

У детей не получилось совершить преступление.

На территории Приморского края двое подростков с пистолетами попытались ограбить местный автовокзал. Инцидент произошел вечером 18 января в городе Белый Камень. В СМИ отметили, что злоумышленникам было около 11-12 лет. Несовершеннолетние изначально подошли к кассе, после чего достали из кармана предмет, напоминающий оружие. Дети потребовали у сотрудницы денежные средства. В ответ на это женщинапоказала ребятам на камеру видеонаблюдения и сообщила, что все происходящее на объекте записывается. После этого злоумышленники сбежали с места преступления. Правоохранительные органы региона устанавливают личности хулиганов.

Задержан подозреваемый в стрельбе в Колпино.

Фото и видео: Telegram / SHOT