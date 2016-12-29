В Петербурге китайский турист проглотил бриллиант за 6 млн рублей

Стало известно об афере, которая произошла на ювелирной выставке в Пушкинском районе Петербурга в минувшую среду

СМИ сообщили о задержании в Гонконге предполагаемого похитителя бриллианта. По некоторым данным, китайский турист мог вывезти из страны драгоценность "в себе" – то есть проглотив его.

Напомним, в прошлую среду, 1 февраля, на открытии ювелирной выставки в Петербурге при неясных обстоятельствах с витрины "Бриллиантов Якутии" исчез крупный камень – бриллиант стоимостью в шесть миллионов рублей. Украденный камень подменили подделкой.

В краже и подмене драгоценного камня сотрудники компании стали подозревать женщину, которая приехала на выставку из Китая по туристической визе. Позже в Пулково сотрудниками правоохранительных органов был задержан ещё один китайский турист, но камня при нем не нашли.

Полиция продолжала поиски драгоценности. Пока не сообщается даже пол задержанного в Гонконге подозреваемого в похищении бриллианта – это может быть как женщина, так и мужчина.

Видео: архив