На улице Лабутина петербуржца ограбил мужчина-меломан

Злоумышленник отнял у горожанина дорогую колонку.

В Адмиралтейском районе на 21-летнего петербуржца напал хулиган. Он отнял у горожанина музыкальную колонку JBL. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел 17 января в 15:46 на улице Лабутина, 8. Заполучив желаемое, злоумышленник убежал.

Пострадавший написал заявление. Стражи порядка завели уголовное дело по статье "Грабеж". Накануне, 18 января, в 16:10 у дома 145 по набережной реки Фонтанки правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 37-летний петербуржец. Известно, что у мужчины уже были проблемы с законом.

Подробности уточняются. Ведется расследование.

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Фото: Piter.tv