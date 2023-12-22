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Петербурженка нашла в коробке конфет антироссийскую листовку
Сегодня, 10:41
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербурженка нашла в коробке конфет антироссийскую листовку

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Проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Стихотворение, славящее Степана Бандеру, нашла петербурженка в продуктах, которые она получила из гипермаркета. Об этом стало известно Piter.tv.

Днём 18 января в полицию поступило сообщение от сотрудника службы безопасности гипермаркета, расположенного на Таллинском шоссе, 159, о том, что на горячую линию магазина позвонила 29-летняя покупательница. При распаковке товаров из гипермаркета она обнаружила записку в коробке конфет. Там было стихотворение, славящее Степана Бандеру (идеолог украинского национализма и один из главных инициаторов создания в 1942 году Украинской повстанческой армии).

Проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Похожий инцидент произошел в этом же гипермаркете в начале января. 

Фото: pxhere

Теги: гипермаркет, таллинское шоссе
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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