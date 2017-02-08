Годовалый ребенок с ожогами после компота угодил в петербургскую больницу

Малышка выпила горячий напиток, приготовленный ее матерью. Девочку увезли в больницу с ожогами второй степени.

Накануне вечером, 7 февраля, годовалый ребенок попал в медучреждение с термическими ожогами слизистой оболочки ротоглотки. Об этом пишет Life, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Как выяснилось, малышку горячим компотом напоила собственная мать. Вероятно, женщина недостаточно остудила сладкий напиток. В результате, ребенок получил серьезные повреждения. Вместе с матерью девочку доставили в детскую городскую больницу №5. Осмотрев малышку, врачи диагностировали ожоги слизистой оболочки ротовой полость и глотки. В настоящее время ребенку оказана вся необходимая помощь, она находится в больнице под присмотром медиков. Девочка получила травмы средней тяжести.

В данный момент выясняют детали случившегося. Ранее мы сообщали, что пятилетний ребенок сломал позвонок во время прыжков на батуте в Невском районе.