Пятилетний ребенок сломал позвонок во время прыжков на батуте в Невском районе

Маленькая девочка неудачно прыгнула на батуте и повредила спину. Малышку госпитализировали в больницу.

Несколько дней назад 5-летняя девочка с родителями отдыхала в батутном центре на Челиева. Малышка резвилась на мягком мече. В какой-то момент ребенок неудачно прыгнул, а после почувствовал боли в груди. Однако, судя по всему, родители не уделили должного внимания и обратились за медицинской помощью лишь спустя неделю, 30 января. Осмотрев ребенка, врачи приняли решение о срочной госпитализации. Как выяснилось, девочка получила травмы средней тяжести.

Данным инцидентом заинтересовались сотрудники полиции. Сейчас устанавливают детали происшествия, проводят все необходимые проверочные мероприятия. По какой причине ребенок получил травму, и почему сразу не обратились к врачу, предстоит выяснить правоохранителям.

Помните, что халатность родителей может плохо сказаться на ребенке. Ранее мы сообщали, что в Петербурге новорожденная упала с кровати и чуть не умерла.

Фотография: группа вконтакте "Спортивно-развлекательный клуб JUMP || Джамп", Екатерина Виноградова