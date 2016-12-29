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Под Петербургом младенец чуть не погиб, упав с кровати

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Малышка сильно ударилась головой и была госпитализирована в тяжелом состоянии. Сейчас девочка находится в больнице под наблюдением медиков.

Накануне днем, 23 января, в больницу Сясьстроя в Волховском районе около 14.00 в тяжелом состоянии был доставлен ребенок 2016 г.р. Врачи пытались спасти жизнь малышки с закрытой черепно-мозговой травмой. Предположительно, девочка упала с кровати. Она находилась на волосок от гибели, но, к счастью, медики оказали всю необходимую помощь. Сейчас ребенок находится под наблюдением.

Об этом инциденте сотрудники больницы сообщили в правоохранительные органы. В данный момент выясняют детали случившегося, проводят проверку. Известно, что семья у пострадавшей девочки полная, на учете не состоит. Однако по какой причине ребенок упал и чуть не погиб, предстоит выяснить сотрудникам полиции. Ранее мы сообщали, что в Петербурге по недосмотру горе-мамаши после падения с дивана младенец угодил в больницу с переломом теменной кости.

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Категории: Лента новостей Новости России Новости СПб

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