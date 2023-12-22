Циклон принесет в Петербург похолодание и мокрый снег 11 мая

Порывы северного ветра составят 5-10 м/с.

В субботу, 11 мая, Петербург окажется под влиянием тыловой части циклона, расположенного над северо-востоком европейской территории РФ. В такой ситуации в регионе ожидается облачность с прояснениями, местами пройдут небольшие дожди, на востоке вероятно выпадение мокрого снега. Об этом рассказали синоптики погодного центра "Фобос" на портале "Метеовести".

Столбики термометров вновь поползут вниз: температура составит +6…+8°, в Ленинградской области +4…+9°.

Порывы северного ветра составят 5-10 м/с. Атмосферное давление будет повышться и составит 764 мм рт. ст., что выше нормы.

Фото: Piter.TV