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Циклон принесет в Петербург похолодание и мокрый снег 11 мая
Сегодня, 9:06
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Циклон принесет в Петербург похолодание и мокрый снег 11 мая

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Порывы северного ветра составят 5-10 м/с.

В субботу, 11 мая, Петербург окажется под влиянием тыловой части циклона, расположенного над северо-востоком европейской территории РФ. В такой ситуации в регионе ожидается облачность с прояснениями, местами пройдут небольшие дожди, на востоке вероятно выпадение мокрого снега.  Об этом рассказали синоптики погодного центра "Фобос" на портале "Метеовести".

Столбики термометров вновь поползут вниз: температура составит +6…+8°, в Ленинградской области +4…+9°.

Порывы северного ветра составят 5-10 м/с. Атмосферное давление будет повышться и составит 764 мм рт. ст., что выше нормы.

Фото: Piter.TV

Теги: погода, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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