Главный синоптик Петерубрга сообщает о ближайшем потеплении

Погода в Санкт-Петерубрге улучшится.

Главынй синоптик Петербурга Александр Колесов заявил, что жаркая погода в Северную столицу все же придет. В Facebook синоптик написал на своей странице, что нужно пережить всего два дождливых и холодных дня из-за циклона.

Также Колесов подчеркнул, 21 июня является самым холодным днем. По его словам, уже завтра циклон уйдет на восток и погода станет яснее, дождей станет меньше, а температура воздуха вырастет.

"А в +17…+18 гр. все в футболках пойдут", - сообщил Александр Колесов.

Периоды холода и ливней кратковременны, подчеркнул главный синоптик Гидрометцентра Петербурга.