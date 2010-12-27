В Петербурге появятся гандбольный и мини-футбольный "Зениты"

"Газпром" планирует создать в Северной столице еще две команды под брендом "Зенит". Новые сборные будут завоевывать титулы в гандболе и мини-футболе.

В Петербурге станет еще больше "Зенитов". К уже существующим командам разных спортивных направлений добавятся еще две. "Газпром" планирует создать гандбольную и мини-футбольную команду под брендом "Зенита".

Спортсменам этих двух команд поставят задачу на завоевание титулов в чемпионате России по их виду спорта.

В этом году на чемпионат России по волейболу заявлен волейбольный клуб "Зенит". А в 2014 году появился баскетбольных клуб "Зенит". Обе эти команды спонсирует "Газпром".

Но самой известной командой под этим брендом все равно пока остается футбольная. В первую очередь именно ее представляют при упоминании "Зенита". Недавно футбольный клуб сменил тренера. Ранее piter/tv сообщал, что экс-главный тренер "Зенита" требует от клуба 4 млн евро и готов обратиться в ФИФА .