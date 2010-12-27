Экс-главный тренер «Зенита» требует от клуба 4 млн евро и готов обратиться в ФИФА

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Мирча Луческу, уволенный из петербургского «Зенита», намерен обратиться в Международную федерацию футбола (ФИФА), если не получит 4 млн евро по контракту, который до сих пор не расторгнут. Об этом 16 июня сообщает сайт ziare.com.