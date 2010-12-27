Как сообщает "Фонтанка", экс-главный тренер "Зенита" Мирча Луческу намерен обратиться в Международную федерацию футбола (ФИФА), если не получит 4 млн евро по контракту, который до сих пор не расторгнут.
«Зенит» отказывается выполнить условия 71-летнего специалиста. Стороны продолжают переговоры.
Напоминаем, что Луческу возглавил летом 2016 года. По итогам сезона сине-бело-голубые заняли третье место в чемпионате России, оставшись без Лиги чемпионов, и вылетели из Лиги Европы на стадии 1/16, проиграв бельгийскому «Андерлехту». Новым главным тренером петербургской команды стал итальянец Роберто Манчини.
Экс-главный тренер «Зенита» требует от клуба 4 млн евро и готов обратиться в ФИФА
Мирча Луческу, уволенный из петербургского «Зенита», намерен обратиться в Международную федерацию футбола (ФИФА), если не получит 4 млн евро по контракту, который до сих пор не расторгнут. Об этом 16 июня сообщает сайт ziare.com.
Как сообщает "Фонтанка", экс-главный тренер "Зенита" Мирча Луческу намерен обратиться в Международную федерацию футбола (ФИФА), если не получит 4 млн евро по контракту, который до сих пор не расторгнут.