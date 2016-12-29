Гало в Петербурге: горожане делятся фото и видео редкого явления

Солнце в Северной столице зимой – само по себе редчайшее явление

На фоне резкого похолодания в Петербурге пятого января 2017 года вышло солнце. Это и само по себе нечастое явление зимой в Северной столице, а в четверг в городе и окрестностях жители наблюдали редчайшее оптическое явление – гало.

– Жители Петербурга этим морозным днём могут наблюдать вот такое красивое явление природы, как гало, – писали авторы фотографий, которые выкладывали в сообщество spb_today.

Напомним, с 5 по 7 января в Петербурге будет солнечно и морозно. По данным ГУ МЧС РФ по северной столице, в эти дни ожидается понижение среднесуточной температуры воздуха до -17,-18 градусов по Цельсию, которые из-за влажности могут ощущаться как -20...-25.

Видео: youtube