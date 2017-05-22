Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Культура Новости шоу-бизнеса
Сегодня, 13:01
0
Ustsova
197
Код вставки плеера

Галкин удивил фанатов секретом похудения и новым видео с детьми

0
 
 

Знаменитый артист рассказал подписчикам, как похудеть без тренажеров. В доказательство он опубликовал умилительный ролик со своим сыном.

В минувшие выходные Максим Галкин вновь удивил фанатов: известный комик поделился секретом идеальной фигуры. Шоумен выложил в своем инстаграме умилительный ролик, на котором он прыгает на батуте с собственным сыном. Галкин прокомментировал происходящее действо таким образом: "Никакого фитнеса не надо: прыжки с 18-килограммовой нагрузкой!".

Дело в том, что на видео Максим с сыном на руках забавляется на батуте. Надо сказать, что за сутки ролик оценили более 205 тысяч человек.

Поклонники в полном восторге. Они то и дело хвалят Галкина за сообразительность и умиляются его сыну. Впрочем, есть и те, кто предостерегает от непредвиденных ситуаций: "Так можно позвонок ребенка травмировать, рискованно очень!".

Ранее мы сообщали, что в сети появилось видео: дочь Галкина пустила слезу из-за жука.

Видео: инстаграм Максима Галкина

Теги: видео галкин , галкин пугачева дети фото видео , галкин раскрыл секрет похудения без тренажеров , дети пугачева и галкина , максим галкин , появилось видео
Категории: Лента новостей Новости шоу-бизнеса

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Piter.TV рекомендует
Загрузка...
5