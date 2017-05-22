Галкин удивил фанатов секретом похудения и новым видео с детьми

В минувшие выходные Максим Галкин вновь удивил фанатов: известный комик поделился секретом идеальной фигуры. Шоумен выложил в своем инстаграме умилительный ролик, на котором он прыгает на батуте с собственным сыном. Галкин прокомментировал происходящее действо таким образом: "Никакого фитнеса не надо: прыжки с 18-килограммовой нагрузкой!".
Дело в том, что на видео Максим с сыном на руках забавляется на батуте. Надо сказать, что за сутки ролик оценили более 205 тысяч человек.
Поклонники в полном восторге. Они то и дело хвалят Галкина за сообразительность и умиляются его сыну. Впрочем, есть и те, кто предостерегает от непредвиденных ситуаций: "Так можно позвонок ребенка травмировать, рискованно очень!".
Ранее мы сообщали, что в сети появилось видео: дочь Галкина пустила слезу из-за жука.
Видео: инстаграм Максима Галкина