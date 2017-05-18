Умилительное видео: дочь Галкина пустила слезу из-за жука

Маленькая девочка рассказала своему отцу все о божьей коровке, которая села на цветок. Лиза так хотела показать жука Пугачевой, что даже расплакалась, когда он улетел.

Сегодня днем, 18 мая, Максим Галкин опубликовал в своем инстаграме очередное умилительное видео. На этот раз известный артист продемонстрировал поклонникам языковые способности дочери и ее эмоциональность. Дело в том, что сначала девочка рассказала папе все о жуке, а когда он улетел, искренне заплакала, потому что очень хотела показать насекомое маме.

Прокомментировал Галкин свою запись таким образом: "Лиза и божья коровка. От дочки узнал, что божья коровка на французском - coccinelle. Понятия не имел. Целая эпопея у нас была с этой французской божьей коровой. Зацените!". Надо сказать, что за два часа умилительный ролик оценили почти 75 тысяч человек. В их числе оказались и звезды российской эстрады.

Так Валерия написала, что видео прелестное, а ребенок просто чудо: "Прямо слезы навернулись на глаза. Как же классно, когда детки маленькие. Столько в их жизни открытий, и ты этому сопричастен… Наслаждайтесь моментом". Певицу поддержали и остальные пользователи сети аналогичными комментариями: они заявили, что у Галкина и Пугачевой самые милые дети.

Ранее мы сообщали, что Галкин приятно удивил фанатов новыми фото своих детей.

Видео: инстаграм Максима Галкина