Фанаты "Питтсбурга" в соцсетях благодарят Малкина за триумфальное возвращение

Евгений Малкин стал главной звездой матча против "Ванкувера".

Социальные сети Instagram и Facebook наполнились десятками постов с благодарностью американцев в адрес россиянина Евгения Малкина. Наш хоккеист триумфально вернулся на лед в составе "Питтсбурга". После месячного перерыва из-за травмы хоккеист сумел забить гол и отдать результативный пас в игре против "Ванкувера". В результате "пингвины" победили со счетом 4:0, а сам Малкин был признан 1-й звездой домашнего матча.

В социальных сетях тут же появились восхищенные посты от американских любителей хоккея. "Он вернулся, "Супер-Малкин", "Вот это игра Малкина", - писали фанаты спорта. Instagram самого Малкина в эту ночь молчал: видимо, после игры ему не хватило сил на то, чтобы запостить что-нибудь в ответ своим поклонникам.

Фото и видео: instagram