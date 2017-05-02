ФАС не понравились миллиардные аукционы Смольного на ремонт дорог

ФАС нашла нарушения в проведении аукционов Смольного, на которых определяли подрядчиков для ремонта дорог в Петербурге. Ведомство нашло незаконные требования к участникам.

Федеральная антимонопольная служба выдала предписание Дирекция транспортного строительства Петербурга. ФАС не понравились аукционы, которые дирекция проводила для определения подрядчиков на ремонт 74 улиц Северной столицы.

Итоги торгов были подведены на прошлой неделе. Смольный выбрал три компании для ремонта дорог в Петербурге. Три контракта, каждый примерно по миллиарду рублей, выиграли компании ВАД, АБЗ-Дорстрой и Орион-плюс. Но результаты не удовлетворили ООО "Регион-Строй" и ООО "Дортекс". Руководство этих фирм считает, что Смольный необоснованно укрупнил лоты (Северную столицу поделили на три зоны, каждая из которых была отдельным лотом). Компании подали жалобы в ФАС. А "Дортекс" также сомневается, что требования выставлены так, что в конкурсах могут участвовать только крупные компании.

ФАС встал на сторону обратившихся. В службе уверены, что заказчик необоснованно допустил нарушения, ограничивающие количество участников аукциона. При этом в ведомстве подчеркнули, что большая конкуренция на торгах уменьшает затраты бюджета и влияет ан качество результата.

На сайте госзакупок значится информация, что контракты с победителями пока не заключены. Торги недействительными также пока не признали.