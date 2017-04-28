Смольный выбрал три компании для ремонта дорог в Петербурге

Власти Северной столицы подвели итоги конкурсов на ремонт дорог в городе. Победили три компании: ВАД, АБЗ-Дорстрой и "Орион-плюс".

Накануне Смольный подвел итоги аукциона по выбору подрядчика для ремонта дорог. Всего проводилось три конкурса, каждый из которых выбирал компания для работ в трех округах: северном, юго-восточном и юго-западном. Победителями стали ВАД, АБЗ-Дорстрой и "Орион-плюс".

Все участники аукционов незначительно занизили начальную стоимость контрактов. ВАД выполнят работы на севере города за 1,014 миллиарда рублей, снизив изначальную стоимость на пять миллионов. "Орион-плюс" будет ремонтировать дороги на юго-западе за 1,026 миллиарда вместо 1,031. АБЗ-Дорстрой займется восстановлением дорожного полотна на юго-востоке за 1,024 миллиарда. Начальная стоимость лота была 1,029 миллиардов рублей. Эти данные появились на сайте госзакупок.

Больше всего работ предстоит в Адмиралтейском района (14 пунктов), Петродворцовом (8 пунктов) и Петроградском (6 пунктов). В остальных районах от 1 до 4 точек для ремонта.