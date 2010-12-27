Кусачих енотов изъяли из контактного зоопарка в Петербурге

Сотрудники Комитета по природопользованию, Управления ветеринарии и Природоохранной прокуратуры изъяли из контактного зоопарка семь енотов и отправили их на карантин. Ранее посетители жаловались на укусы животных.

В контактный зоопарк "Хижина енотов" с проверкой пришли инспекторы по охране окружающей среды Комитета по природопользованию, специалисты Управления ветеринарии и сотрудники Природоохранной прокуратуры. Специалисты изъяли в заведении семь енотов. Зверей отправили на карантин в городскую ветеринарную станцию.

В Управление ветеринарии ранее поступали жалобы от посетителя зоопарка: их покусали еноты. Хозяину заведения предписали отправить зверей в карантин по бешенству. Однако он не выполнил его. Люди продолжали играть с потенциально больными животными.

Теперь сотрудник и юридическое лицо заведения станут фигурантами административного дела.

- Практика государственных инспекторов Комитета по природопользованию показывает, что содержание животных с целью извлечения коммерческой выгоды негативно сказывается на состоянии здоровья питомцев, - резюмировали в пресс-службе Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

После курса реабилитации все животные приобретают здоровый вид. Судьбу семи енотов решат как раз после курса реабилитации и карантина.

Фото: Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности