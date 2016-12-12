Два детских сада откроются в Санкт-Петербурге в ближайшее время за счёт бюджета

Сегодня, 21 января 2017 года губернатор Георгий Полтавченко проинспектировал два детских сада в Приморском и Петроградском районах культурной столицы и принял решение о их вводе в эксплуатацию

Сообщается, что детсад, который находится на проспекте Испытателей рассчитан ориентировочно на 150 мест. В данном учреждении будет организовано около 10 групп по 15 человек. В их число входят и три ясельные группы, —, сообщает пресс-служба губернатора Петербурга.

А вот вместимость детского сада на Морском проспекте значительно меньше, по сравнению с первым случаем: всего 90 человек. Здесь оборудовано пять групповых ячеек. В ясельную и младшую группы наберут по 15 детей, в остальных трех группах будет по 20 человек.

"Осмотрев помещения детских садов, Георгий Полтавченко высоко оценил качество строительных работ. Оба здания оснащены бассейнами, уличными игровыми площадками и приспособлены для маломобильных групп населения", – отмечает пресс-служба.



Видео: Архив / Piter.TV