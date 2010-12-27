Дунайский путепровод на Пулковском шоссе откроют для движения в полночь

В Петербурге досрочно открыли развязку на Пулковском шоссе, построенную к ЧМ-2018.

В Петербурге состоялась торжественная церемония запуска Дунайского путепровода. Речь идет о сложной развязке на Пулковском шоссе в районе Дунайского проспекта. Двухуровневая шестиполосная развязка открылась на два месяца раньше запланированного срока. Ранее Смольный намеревался сдать объект к 30 июня. Однако все 8 пилонов с вантовой системой были построены максимально оперативно, также рабочие обеспечили всю транспортную инфраструктуру вокруг путепровода.

В церемонии запуска Дунайского путепровода участвовали Георгий Полтавченко, Игорь Албин и другие видные чиновники. Они напомнили, что строительство объекта является одним из шагов по подготовке города к Кубку Конфедераций и Чемпионату мира по футболу. Рабочее движение для автомобилей по путепроводу откроется уже в полночь со среды на четверг.

Отметим, что после открытия рабочего движения предстоит завершить строительство и переустройство боковых съездов, АСУДД, провести благоустройство и озеленение.