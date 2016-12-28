ЗакС решил ужесточить наказание для любителей петербургских крыш

Депутаты рассмотрят возможность повысить штрафы для руферов, забирающихся на крыши домов в Северной столице.

В 2017 году любителям петербургских крыш придется еще труднее. Депутаты Законодательного собрания собираются повысить штрафы за проникновение на крыши. Рассмотреть этот вопрос парламентариев попросили сотрудники МВД. Председатель комитета по законодательству Денис Четырбок отмечает, что ужесточение наказаний для руферов рассмотрят уже на одном из ближайших заседаний комитета.

У парламентариев нет никаких конкретных представлений по борьбе с проникновением на крыши. Окончательного решения об увеличении штрафов или другом ужесточении законодательства пока нет.

Петербургские крыши являются излюбленным местом для романтичных особ. Руферы устраивают экскурсии для туристов, жаждущих увидеть город с высоты. Однако власти активно борются с проникновением на крыши. На таких экстремалов жалуются жители домов. Кроме того, покатые крыши большинства домов в Северной столице достаточно опасны. Несколько крыш в городе открыты вполне легально. Например, крыша нового здания Мариинского театра и лофт-проекта "Этажи".

Видео: Павел Гогулан, Roof BustardzZ