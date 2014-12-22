Поздравления с днем энергетика: короткие, прикольные в стихах для СМС

Совсем скоро на всех теплоэлектростанциях будут разрываться телефоны от прикольных поздравлений и добрых слов. Будем чествовать энергетиков.

Не зря в один из самых коротких дней в году мы будем поздравлять энергетиков. И не только потому, что в этих числах день зимнего равноденствия. Своими корнями праздник уходит в далекие 20-е гг XX века. И хотелось бы прозаично, самая длинная ночь значит больше работы у электриков. Но нет, в начале прошлого века именно 22 декабря состоялся съезд Советов, на котором обсуждали электрификацию всей страны. Впрочем, официально день энергетика стали отмечать, лишь начиная с 1966 года. Конечно, были и вариации, когда работников энергетической отрасли чествовали в третье воскресенье декабря, но в 2015 году установили, наконец, официальную дату празднования.



Энергетика, как не раз отмечали чиновники, отрасль базовая, необходимая. Ведь каждый человек не может представить свою жизнь без электричества. А если отключить хотя бы на 10 минут весь город, то, вероятно, начнется коллапс. Дмитрий Медведев в поздравлениях энергетикам отметил неоценимый вклад всех, кто работает в области электроснабжения. Ведь именно энергетики обеспечивают нам комфортную жизнь в условиях информационного общества.



А поздравить с днем энергетика своих коллег, знакомых, друзей и близких можно прикольными стихами и смс. Не скупитесь на приятные слова для тех, кто поставляет электричество и тепло в холодные и темные зимние вечера:



***



У энергетиков заботы каждый день,

Чтоб было всем светлее и теплей,

Чтоб в каждом доме солнышко жило:

Удачу, радость, счастье всем несло.

Чтоб мы спокойно жить всегда смогли

Они свои турбины завели...

И благодарен искренне народ,

Всем энергетикам за это из года в год.



***



Кто нас зимою согревает?

Кто ночью город освещает?

Поздравить мы сейчас должны,

Всех энергетиков страны!

Пусть в жизни их случится чудо -

По проводам невесть откуда

Примчится к ним большой успех,

Здоровье и веселый смех.



***



Пусть лампы не перегорают,

Пускай зарплата вверх растет,

Стабильно ток в сети течёт.

Пусть без порывов и аварий

И без малейших нареканий

День рабочий ваш проходит,

А начальство не тревожит.

Счастья, мира и добра

Энергетикам УРА!



***



Энергичнее давай

Праздник свой ты отмечай,

Чтоб энергии хватало,

Через край переливало!

Чтоб в работе и в семье

Был всегда ты на коне!

Чтобы ввысь летел мечтой,

Шел к победам на постой

И лишь счастьем и теплом

Согревало все кругом.



***

С Днем энергетика! Все в мире

Пусть ценят ваш упорный труд,

И пусть начальники отныне

Почаще премии дают!

Пускай аварий не случится,

И к вам неслышно прилетит

Удачи самой сладкой птица

И щедро счастьем одарит!



***



С Днём энергетика, коллеги!

Пусть в бурю, холод и метели

У вас в домах блистает свет,

Царит тепло на много лет!

Чтоб были добрыми все дни,

В душе прекрасные огни

Горели пламенной любовью

И путеводною звездою



***



И всегда помните, что самые лучшие и прикольные поздравления это те, которые произнесены или написаны от души. 22 декабря не выкручиваем лампочки в подъезде, пусть электрики отдохнут!



Поздравляем с днем энергетика!

Видео: youtube, Игорь Григоренко, Лана Ведерникова