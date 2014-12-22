Поздравления с днем энергетика: короткие, прикольные в стихах для СМС

Не зря в один из самых коротких дней в году мы будем поздравлять энергетиков. И не только потому, что в этих числах день зимнего равноденствия. Своими корнями праздник уходит в далекие 20-е гг XX века. И хотелось бы прозаично, самая длинная ночь значит больше работы у электриков. Но нет, в начале прошлого века именно 22 декабря состоялся съезд Советов, на котором обсуждали электрификацию всей страны. Впрочем, официально день энергетика стали отмечать, лишь начиная с 1966 года. Конечно, были и вариации, когда работников энергетической отрасли чествовали в третье воскресенье декабря, но в 2015 году установили, наконец, официальную дату празднования.
Энергетика, как не раз отмечали чиновники, отрасль базовая, необходимая. Ведь каждый человек не может представить свою жизнь без электричества. А если отключить хотя бы на 10 минут весь город, то, вероятно, начнется коллапс. Дмитрий Медведев в поздравлениях энергетикам отметил неоценимый вклад всех, кто работает в области электроснабжения. Ведь именно энергетики обеспечивают нам комфортную жизнь в условиях информационного общества.
А поздравить с днем энергетика своих коллег, знакомых, друзей и близких можно прикольными стихами и смс. Не скупитесь на приятные слова для тех, кто поставляет электричество и тепло в холодные и темные зимние вечера:
***
У энергетиков заботы каждый день,
Чтоб было всем светлее и теплей,
Чтоб в каждом доме солнышко жило:
Удачу, радость, счастье всем несло.
Чтоб мы спокойно жить всегда смогли
Они свои турбины завели...
И благодарен искренне народ,
Всем энергетикам за это из года в год.
***
Кто нас зимою согревает?
Кто ночью город освещает?
Поздравить мы сейчас должны,
Всех энергетиков страны!
Пусть в жизни их случится чудо -
По проводам невесть откуда
Примчится к ним большой успех,
Здоровье и веселый смех.
***
Пусть лампы не перегорают,
Пускай зарплата вверх растет,
Стабильно ток в сети течёт.
Пусть без порывов и аварий
И без малейших нареканий
День рабочий ваш проходит,
А начальство не тревожит.
Счастья, мира и добра
Энергетикам УРА!
***
Энергичнее давай
Праздник свой ты отмечай,
Чтоб энергии хватало,
Через край переливало!
Чтоб в работе и в семье
Был всегда ты на коне!
Чтобы ввысь летел мечтой,
Шел к победам на постой
И лишь счастьем и теплом
Согревало все кругом.
***
С Днем энергетика! Все в мире
Пусть ценят ваш упорный труд,
И пусть начальники отныне
Почаще премии дают!
Пускай аварий не случится,
И к вам неслышно прилетит
Удачи самой сладкой птица
И щедро счастьем одарит!
***
С Днём энергетика, коллеги!
Пусть в бурю, холод и метели
У вас в домах блистает свет,
Царит тепло на много лет!
Чтоб были добрыми все дни,
В душе прекрасные огни
Горели пламенной любовью
И путеводною звездою
***
И всегда помните, что самые лучшие и прикольные поздравления это те, которые произнесены или написаны от души. 22 декабря не выкручиваем лампочки в подъезде, пусть электрики отдохнут!
Поздравляем с днем энергетика!
Видео: youtube, Игорь Григоренко, Лана Ведерникова