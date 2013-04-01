День зимнего солнцестояния 2016 уже сегодня: грядет самая длинная ночь в году

Астрономическая зима пришла. С 22 декабря день будет пребывать.

Зимнее солнцестояние явление в культурах многих народов особенное. Обычно этот день приходится на 21 или на 22 декабря, в зависимости от календарного сдвига, поскольку солнечный год может не совпадать с общепринятым. Но кто-то задается вопросом, а что же такое день зимнего солнцестояния? Это не что иное как астрономическое явление, при котором в Северном полушарии наблюдается астрономическая зима, а в Южном – лето. Для нашей страны 21 декабря характеризуется самым коротким днем и самой длинной ночью, потому что солнце наиболее удалено от небесного экватора в сторону Южного полюса. В Заполярье сегодня вообще не увидят небесное светило, оно просто не поднимется из-за горизонта. Это и называется полярной ночью. В центре Европейской части России солнце выглянет на 11 градусов и быстро спрячется.



Впрочем, не стоит расстраиваться. Во многих культурах день зимнего солнцестояния – праздник. Ведь не может быть ничего лучше, чем возвращение весны. После летнего равноденствия, которое пришлось на 21 июня, день постепенно убывал. И сегодня достиг своего минимального временного значения – в среднем, он продлится не более 6 часов. А затем наступит ночь. Но после такого явления день вновь начнет прибавлять себе по несколько минут.



В зимнее равноденствие обращали внимание на народные приметы. Так обращали внимание на деревья: если появился иней, то урожай в будущем году будет богатый. Китайцы считают солнцестояние днем пробуждения природы, а в Индии это не что иное, как победа света над тьмой.



Интересно, что исторически в этот период времени люди употребляли наибольшее количества мяса в еду, поскольку наступала суровая зима, когда скот нечем было кормить. Также ежегодное явление рождало массу мифов. Например, именно в день зимнего солнцестояния Аид мог покинуть свое царство и взойти на Олимп. В период равноденствия рождались новые Боги, или воскресали прежние. Так или иначе, вступление в следующие полугодие с приближающейся весной предвещало новые начинания, появлялась вере в то, что суровую зиму удастся пережить.



В 2017 году праздник летнего солнцестояния придется на 21 июня. Это будет самый длинный день и самая короткая ночь. А праздник зимнего равноденствия увидим 21 декабря. Нам предстоит вновь пережить самую длинную ночь, а после встретить лучи света. Кстати, в этих же числах, возможно, и неспроста, поздравляют энергетиков. Именно благодаря им темная и страшная ночь превратится в сказку.

Видео: youtube, Михаил Злыднев